Якщо росіяни переможуть Україну, є високий ризик, що буде Третя світова війна, - Зеленський
У випадку перемоги РФ над Україною може розпочатися Третя світова
Про це глава української держави Володимир Зеленський у суботу, 29 квітня 2023 року, заявив в інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.
"Набагато дешевше для світу, я вважаю, закінчити війну перемогою України. Я вважаю, що це набагато, набагато дешевше. Тому що є високий ризик - якщо вони (росіяни -ред.) переможуть Україну - високий ризик, що це буде Третя світова війна", - зазначив Зеленський.
"Тому що не зможе відступити НАТО, якщо захоплять їх ту чи іншу територію. Буде розкол. Розкол точно призводить завжди до тих чи інших війн", - додав президент України.
В такому випадку, наголосив Володимир Зеленський, подальша війна з Росією обійдеться Європі "дуже дорого".
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"Все те, що зараз відбувається, це інша ціна. Це дуже дорого для нас. А може бути дуже дорого для всього світу", - підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, Україна досі не отримала від Заходу сучасні літаки (наприклад, F-16).
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