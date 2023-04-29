Якщо росіяни переможуть Україну, є високий ризик, що буде Третя світова війна, - Зеленський

Про це глава української держави Володимир Зеленський у суботу, 29 квітня 2023 року, заявив в інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Набагато дешевше для світу, я вважаю, закінчити війну перемогою України. Я вважаю, що це набагато, набагато дешевше. Тому що є високий ризик - якщо вони (росіяни -ред.) переможуть Україну - високий ризик, що це буде Третя світова війна", - зазначив Зеленський.

"Тому що не зможе відступити НАТО, якщо захоплять їх ту чи іншу територію. Буде розкол. Розкол точно призводить завжди до тих чи інших війн", - додав президент України.

В такому випадку, наголосив Володимир Зеленський, подальша війна з Росією обійдеться Європі "дуже дорого".

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"Все те, що зараз відбувається, це інша ціна. Це дуже дорого для нас. А може бути дуже дорого для всього світу", - підсумував Зеленський.