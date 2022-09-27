Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Логістичні артерії окупантів у районі Лиману знаходяться під нашим вогневим контролем, якого достатньо для прискорення процесу оперативного оточення противника. Якщо оборона ворога під Лиманом посиплеться, як це було біля Балаклії та Куп'янська, то нас чекає повторення сценарію, який на Харківщині мав назву "Перегрупування на іншу окуповану росіянами територію". Тобто, якщо росіяни не втримають оборону біля Лиману, то у них знову почнеться каскадний обвал", - зазначив військовий експерт.



Іван Киричевський додав, що перед ЗСУ знову будуть два виклики: наздогнати російських вояк, які будуть стрімко тікати, або наступати рівно тією мірою, щоб не допускати розтягування своїх комунікацій.



"Якщо дивитися на ситуацію у стратегічному вимірі, то, як говорять деякі експерти, події на Херсонщині та на Сході - дві складові одного цілого, а саме це стратегічна операція ЗСУ по остаточному перехопленні ініціативи у свої руки, відповідно, і її закріплення. Тобто ЗСУ намагаються зробити все можливе, щоб росіяни втратили ініціативу і єдине, щоб ворог би міг, то це відступати з високими втратами. Таким чином, у стратегічній картині битва за Лиман виглядає важливою психологічною точкою, яка має відкрити для нас нові перемоги. Якщо російські окупанти отримають пекельну та болючу поразку під Лиманом, то вони вже ніде наступати не зможуть, тому що остаточно поламаються", - підсумував Киричевський.

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