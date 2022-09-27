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Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження противника в Херсоні й Мелітополі

27 вересня, 2022 вiвторок
08:26
Новини Втрати окупантів

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успіхи українського війська в ураженні особового складу і техніки російських окупантів упродовж попередніх днів

Про це пресцентр Генштабу повідомив у facebook 27 вересня.

Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. 

У районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

Протягом 26 вересня авіація українських Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. 

Своєю чергою ракетні війська й артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

  • За 26 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах Соледара, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Бахмута, Кам’янки, Первомайського.  Від ворожого вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів.
  • Як повідомляв Генштаб ЗСУ, загарбники закрили окуповану частину Херсонщини на в'їзд та виїзд.

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