Якщо щось трапиться з Медведчуком, відповідатиме Зеленський, - за кума Путіна заступився спікер Держдуми РФ
В'ячеслав Володін каже, що Медведчук був ініціатором реалізації Мінских угод в рамках парламентського виміру у нормандському форматі
Про це Володін написав у Телеграм.
"Зеленський закував у кайданки свого опонента. Медведчук виступав за незалежну Україну, побудову позаблокової держави — головна його відмінність від Зеленського, який танцює під дудку США", - написав спікер Держдуми РФ.
За словами Володіна, нібито через це Медведчука не підтримують США та ЄС.
"Зеленський намагається подати його зрадником, закувши в кайданки. Для нього він конкурент номер один. Усі це розуміють. Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - пригрозив Володін.
- Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Медведчука.
- Зеленський запропонував РФ обміняти цього вашого "вояку" (Медведчука, - ред.) на наших хлопців і дівчат у полоні.
- У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука: "Коли здасть всі "паролі і явки".
- 13 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.
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