Про це Володін написав у Телеграм.

"Зеленський закував у кайданки свого опонента. Медведчук виступав за незалежну Україну, побудову позаблокової держави — головна його відмінність від Зеленського, який танцює під дудку США", - написав спікер Держдуми РФ.

За словами Володіна, нібито через це Медведчука не підтримують США та ЄС.

"Зеленський намагається подати його зрадником, закувши в кайданки. Для нього він конкурент номер один. Усі це розуміють. Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - пригрозив Володін.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Зеленський запропонував РФ обміняти цього вашого "вояку" (Медведчука, - ред . ) на наших хлопців і дівчат у полоні.

) на наших хлопців і дівчат у полоні. У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука: "Коли здасть всі "паролі і явки".

13 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.



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