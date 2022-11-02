Про це він сказав у етері Еспресо.

За словами Миколи Волохова, на Херсонському напрямку ситуація стабільна й українські захисники розпочали комплекс дій, який призведе до знищення окупантів.

"Якщо підтримувати достатній рівень тиску (на окупантів, - ред), вони зберуться й покинуть основні території на правому березі до кінця року чи настання холодів", - зауважив він.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра.

19 жовтня очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра.

24 жовтня полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що Україна має шанс вибити противника на лівий берег Дніпра.

26 жовтня Генштаб повідомив, що російські загарбники обладнують оборонні рубежі на окупованій частині лівого берега Дніпра.

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