Якщо треба, то я поб'юсь з Ломаченком і Хейні в один вечір, - абсолютний чемпіон світу в легкій вазі зробив зухвалу заяву
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос розповів, що битиметься у наступному поєдинку з тим, хто запропонує йому кращі умови
Про це повідомляє AAP.
За словами Камбососа, він може побитись з Ломаченком і Хейні в один вечір.
"У мене немає переваг, з ким битися. Якщо знадобиться, то я поб'юсь з Ломаченком і Хейні в один вечір. Йдеться про те, хто запропонує вигіднішу угоду. М'яч на їхньому боці, щоб прийти і показати, як сильно вони хочуть цього поєдинку. Я володію всіма поясами та коштовностями, так що їм необхідно приїхати до Австралії. Я повернув ці пояси, я найпопулярніше ім'я у світі боксу. Я досяг вершини гори, і тепер є ще одна гора, на яку слід піднятися", – сказав австралієць.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном.
З американцем за право побитися з Джорджем Камбососом сперечається колишній лідер легкого дивізіону - Василь Ломаченко.
- Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.
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