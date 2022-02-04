Якщо треба, то я поб'юсь з Ломаченком і Хейні в один вечір, - абсолютний чемпіон світу в легкій вазі зробив зухвалу заяву

Про це повідомляє AAP.



За словами Камбососа, він може побитись з Ломаченком і Хейні в один вечір.



"У мене немає переваг, з ким битися. Якщо знадобиться, то я поб'юсь з Ломаченком і Хейні в один вечір. Йдеться про те, хто запропонує вигіднішу угоду. М'яч на їхньому боці, щоб прийти і показати, як сильно вони хочуть цього поєдинку. Я володію всіма поясами та коштовностями, так що їм необхідно приїхати до Австралії. Я повернув ці пояси, я найпопулярніше ім'я у світі боксу. Я досяг вершини гори, і тепер є ще одна гора, на яку слід піднятися", – сказав австралієць.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном.

З американцем за право побитися з Джорджем Камбососом сперечається колишній лідер легкого дивізіону - Василь Ломаченко.