Якщо Україна програє війну, то наступна буде у нас, - Міноборони Латвії

Про це повідомляє портал Delfi.

За словами Пабрікса, деякі союзники ще не зрозуміли, що Україна воює за безпеку ЄС.

"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо самі", - заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Міністр також подякував країнам, які значно підтримують Україну — США, Великобританії, Польщі, Балтійським країнам, Чехії та країнам Скандинавії. Але наголосив, що допомогу потрібно збільшити.

23 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс заявив, що всі розмови про поступки для Путіна – аморальні.

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