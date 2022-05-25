Якщо Україна програє війну, то наступна буде у нас, - Міноборони Латвії
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав іноземних партнерів збільшити підтримку України
Про це повідомляє портал Delfi.
За словами Пабрікса, деякі союзники ще не зрозуміли, що Україна воює за безпеку ЄС.
"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо самі", - заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
Міністр також подякував країнам, які значно підтримують Україну — США, Великобританії, Польщі, Балтійським країнам, Чехії та країнам Скандинавії. Але наголосив, що допомогу потрібно збільшити.
- 23 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс заявив, що всі розмови про поступки для Путіна – аморальні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.22
Купівля 34.22Продаж 35.79
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 38.06
- Актуальне
- Важливе