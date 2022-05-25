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Якщо Україна програє війну, то наступна буде у нас, - Міноборони Латвії

25 травня, 2022 середа
20:53
Світ Артіс Пабрікс

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав іноземних партнерів збільшити підтримку України

Про це повідомляє портал Delfi.

За словами Пабрікса, деякі союзники ще не зрозуміли, що Україна воює за безпеку ЄС.

"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо самі", - заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. 

Міністр також подякував країнам, які значно підтримують Україну — США, Великобританії, Польщі, Балтійським країнам, Чехії та країнам Скандинавії. Але наголосив, що допомогу потрібно збільшити.

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