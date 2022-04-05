Якщо Україну запросять, то ми готові хоч завтра вступити в НАТО, але цього не буде, - Зеленський

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам, повідомляє "Європейська правда".

"Вступ в НАТО? Ми готові завтра вступити. Навіть якщо це умова Росії. Ми не приховуємо", - сказав Зеленський. - Я про це говорив і генсеку НАТО, і лідерам, від який залежить вступ України в НАТО. Ми вже віддали багато людей, щоб боятись казати те, що ми думаємо".

Тобто за словами президента, Україна готова приєднатись до блоку хоч завтра, але, на жаль, "цього не буде".

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО - не гратись знову з нашим життям, а серйозно - будемо вступати. Але цього не буде, на жаль, і не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас", - сказав Зеленський.

Крім цього президент запевнив, що переговори щодо гарантій безпеки ведуться з низкою держав, однак остаточних домовленостей і списку країн з їхніми обіцянками поки немає.

Президент Володимир Зеленський не довіряє російським гарантіям безпеки, навіть якщо вдасться дійти "найпотужнішої угоди".

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