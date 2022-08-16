Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Маємо основну версію вибухів у Джанкої - диверсія. У такому разі маємо віддати належне Силам спеціальних операцій ЗСУ. Водночас це може свідчити про критичне зростання спротиву населення в окупованому Криму", - зазначив Рябих.

Військовий експерт додав, що наслідки для армії РФ на Півдні є важкими.

"Подібного класу диверсії є дуже потужними, і складно навести подібні приклади, щоб були такі рішучі дії з такими потужними наслідками для оперативного положення російських військ на Півдні України", - зауважив Валерій Рябих.

Вранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони РФ підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.

За інформацією The New York Times, вибух на складах боєприпасів росіян у Джанкої організували українські спецпризначенці, які діють у тилу ворога.

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