Якщо в Джанкої була диверсія, це свідчить про зростання спротиву Росії в окупованому Криму, - військовий експерт Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих висловив думку, що у випадку, якщо вибухи в Джанкої були диверсією, то це свідчить про зростання спротиву населення в окупованому Росією Криму
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Маємо основну версію вибухів у Джанкої - диверсія. У такому разі маємо віддати належне Силам спеціальних операцій ЗСУ. Водночас це може свідчити про критичне зростання спротиву населення в окупованому Криму", - зазначив Рябих.
Військовий експерт додав, що наслідки для армії РФ на Півдні є важкими.
"Подібного класу диверсії є дуже потужними, і складно навести подібні приклади, щоб були такі рішучі дії з такими потужними наслідками для оперативного положення російських військ на Півдні України", - зауважив Валерій Рябих.
- Вранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони РФ підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.
- За інформацією The New York Times, вибух на складах боєприпасів росіян у Джанкої організували українські спецпризначенці, які діють у тилу ворога.
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