Про це в коментарі The New York Times зазначив український високопосадовець на умовах анонімності.

Як пише видання, під час обговорення вибуху в Джанкої та подальшої масштабної пожежі посадовець сказав, що до цієї події причетний елітний український військовий підрозділ, який діє в тилу ворога. За словами українського чиновника, минулотижневу атаку в Новофедорівці також організували офіцери спецназу, які співпрацювали з місцевими партизанами.

"Очевидні атаки з використанням прихованих сил у тилу ворога підкреслюють винахідливість українських сил. З початку війни вони прийняли нетрадиційну тактику в надії вирівняти умови гри, намагаючись відбити атаки значно більшої та краще оснащеної російської армії", – зазначає видання.

Досі Крим виглядав добре захищеним від українських нападів. Навіть найсучасніші системи озброєння України не мають дальності, щоб вразити там російські військові цілі, а українські літаки не в змозі пробитися через російську протиповітряну оборону на півострові. Проте вівторкові вибухи тиждень тому на авіабазі в Криму та сьогоднішні в Джанкої завдали ганебного удару по силах Москви, – аналізує The New York Times.

9 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району, на півострові почали евакуацію місцевих мешканців.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. А джерело в українському уряді підтвердило, що за цією атакою стоїть Україна.

У Міноборони пожежу на аеродромі в Криму прокоментували лаконічно: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян. А The New York Times із посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва. Супутникові знімки сервісу Planet Labs за 10 серпня зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму. А Forbes дослідив, що вартість знищеної 9 серпня російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму, становить $650 млн – $850 млн.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі із боєприпасами

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