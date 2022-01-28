"Якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність": Арахамія відреагував на затримання під час отримання хабаря нардепа-"слуги" Кузьміних

Відповідну заяву оприлюднила прессекретарка фракції "СН" Юлія Палійчук у Telegram.



"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій мав від команди величезний кредит довіри", - йдеться у повідомленні.



Арахамія додав, що фракція не буде прикривати злочин.



"Якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого", - написано в заяві.



Лідер фракції "СН" привітав зусилля органів з виявлення корупційних правопорушень.



"Нашою метою було зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою і по-справжньому незалежною. Нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних", - підсумував Арахамія.

28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуга народу" Сергія Кузьміних на хабарі сумою понад півмільйона гривень.