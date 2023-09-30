Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
Ексклюзив

Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман

30 вересня, 2023 субота
21:33
Війна з Росією наступ ЗСУ

Ізраїльський воєнний експерт Давід Гендельман зазначив, що на Таврійському й Бахмутському напрямках росіяни перебувають у стратегічній обороні

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз на півдні росіяни здійснюють стратегічну оборонну операцію. Вони також обороняються й на Бахмутському напрямку. Спроби наступальних дій на Куп'янському й Лиманському напрямках окупанти проводять поки що без особливого успіху. Якщо загарбники й почнуть десь вести наступальні дії, то це буде на одній із чинних ділянок фронту. Очікувати, що вони відкриють якийсь новий напрямок малоймовірно. Це не надто вигідно з усіх боків, і в плані логістики насамперед. Якщо росіяни й захочуть десь підсилити наступальні спроби, то це буде Куп'янсько-Лиманський напрямок", - пояснив Гендельман.

Воєнний експерт також додав, що поки невідомо, як українське командування застосує 10 бригад, які наразі готуються.

"Можливо, Генштаб хоче кинути їх у перманентний наступ. Якщо українське командування вирішить не припиняти взимку наступ, то росіянам буде не до свого наступу. Якщо Україна продовжуватиме наступ, росіяни автоматично будуть змушені оборонятися. Їм просто бракуватиме сил на якусь іншу ділянку для власного наступу", - підкреслив Гендельман.

  • Співзасновник DeepState Роман Погорілий окреслив ситуацію на лінії фронту й зазначив, що ворог намагається перехопити ініціативу, але ЗСУ не зупинити
  • За допомогою ударних дронів Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України за останній тиждень знищив десятки одиниць російської бронетехніки, особового складу та зброї
Відео
Новини
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Читайте також:
Сергій Лавров
27 вересня, 2023 середа
"Нападуть за 5-10 років": експерт Цибулько про заяву Лаврова щодо визнання територіальної цілісності України
Снаряди 155-мм
30 вересня, 2023 субота
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
29 вересня, 2023 п'ятниця
"Є завдання відігнати ворожу авіацію": у Defence Express пояснили, як ЗСУ застосовуватимуть ATACMS
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 вересня
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
20:52
Ексклюзив
Чорне море, Крим
РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій
20:33
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців
20:20
Аналітика
Бігборд у Словаччині з антиукраїнськими висловами
Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження
20:19
Розчленування Чехословаччини у 1938-1939 рр.
Цей день в історії: Франція та Британія віддали Чехословаччину на поталу Гітлеру
20:01
Авіаудар по Констянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
19:56
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час щоб їх здати, - Лубінець
19:46
Кевін Маккарті
Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
19:45
Ексклюзив
росія, Китай
Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"
19:18
ЗСУ наступ
Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:14
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець
19:10
Чехія Україна
Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
18:59
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили"
18:54
З 1 жовтня водії включають фари
Відзавтра водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами
18:43
Оновлено
ЗСУ війна
На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни поновили штурми, а ЗСУ знищили там ворожі склади з боєприпасами та паливом
18:43
без світла, свічка блекаут
"Якщо будуть критичні влучання": який графік відключення світла діятиме на Черкащині та Полтавщині
18:38
OPINION
Марія Репко
Бюджет-2024. Чому мені стає погано, коли я дивлюся на проєкт
18:37
Огляд
БпЛА "Бобер"
Безпілотник "Бобер": українські "шахеди", з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування
18:33
фермер
РФ змушує фермерів на ТОТ Херсонщини продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові
18:31
Азербайджан
Генпрокуратура Азербайджану заарештувала на 4 місяці ексміністра закордонних справ Нагірного Карабаху Бабаяна
18:17
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
18:04
Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"
18:03
Ексклюзив
росія ядерна зброя
У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман
18:00
Жозеп Боррель в Одесі
До Одеси з неанонсованим візитом прибув голова європейської дипломатії Боррель
18:00
Огляд
Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна
17:50
Ексклюзив
окупанти
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
17:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Зовнішньополітичні дипломатичні кроки будуть ламати потенціал Росії, - Безсмертний
17:02
OPINION
Євстратій Зоря
Жодні "заборони", оголошені єпископами Московського патріархату в Україні, не мають ніякої сили
17:02
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22
Росіяни за час повномасштабного вторгнення зруйнували понад 220 українських бібліотек
16:45
Ексклюзив
Вірменія
У Центрі близькосхідних досліджень вважають, що Росія ще остаточно не втратила Вірменію
16:32
облитий фарбою мурал у Бучі
Створений художниками зі США: у Бучі затримали чоловіка, який облив фарбою мурал
16:32
wlady.koffeanon
З фотоапаратом у руках: в бою під Курдюмівкою загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелесу Володимир Миронюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV