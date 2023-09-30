Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз на півдні росіяни здійснюють стратегічну оборонну операцію. Вони також обороняються й на Бахмутському напрямку. Спроби наступальних дій на Куп'янському й Лиманському напрямках окупанти проводять поки що без особливого успіху. Якщо загарбники й почнуть десь вести наступальні дії, то це буде на одній із чинних ділянок фронту. Очікувати, що вони відкриють якийсь новий напрямок малоймовірно. Це не надто вигідно з усіх боків, і в плані логістики насамперед. Якщо росіяни й захочуть десь підсилити наступальні спроби, то це буде Куп'янсько-Лиманський напрямок", - пояснив Гендельман.

Воєнний експерт також додав, що поки невідомо, як українське командування застосує 10 бригад, які наразі готуються.

"Можливо, Генштаб хоче кинути їх у перманентний наступ. Якщо українське командування вирішить не припиняти взимку наступ, то росіянам буде не до свого наступу. Якщо Україна продовжуватиме наступ, росіяни автоматично будуть змушені оборонятися. Їм просто бракуватиме сил на якусь іншу ділянку для власного наступу", - підкреслив Гендельман.