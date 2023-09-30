За тиждень спецназ СБУ знищив 41 бронемашину, 7 артсистем, ППО, 6 РЕБ і 70 окупантів
За допомогою ударних дронів Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України за останній тиждень знищив десятки одиниць російської бронетехніки, особового складу та зброї
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Спецпризначенці за допомогою ударних дронів за останній тиждень позбавили росіян:
- 7 танків
- 5 ББМ
- 7 артилерійських систем
- 1 системи ППО
- 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки
- 29 одиниць автомобільної техніки
- 7 вогневих позицій
- 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК
А також ліквідували близько 70 російських окупантів.
- В ніч проти 30 вересня росіяни запустили 40 ударних БПЛА по території України. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ворожих дронів типу Shahed-131/136.
- 29 вересня українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в районі Кліщіївки.
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