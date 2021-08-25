Яку погоду очікувати українцям у вересні: прогноз від Укргідрометцентру

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

Синоптики наголошують: "вересень - перехідний місяць від літа до осені".

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря становить +13°C…+17°C, у південній частині місцями +18°C…+20°C, в гірських районах +9°C…+15°C.

Абсолютний мінімум температури повітря становить -1°C…-8°C, на півдні місцями 0°C…+1°C, в Криму до +5°C.

У свою чергу, абсолютний максимум температури повітря +33°C…+38°C, в гірських районах +24°C…32°C.

Так, середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат 126-130 мм.

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