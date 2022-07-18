Яна Зінкевич у Раді подякувала волонтерам, які спільно з Фондом Порошенка купують для ЗСУ дрони, вантажівки та бронемашини
Засновниця медичного батальйону "Госпітальєри", медик-доброволець, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич з трибуни Верховної Ради подякувала всім українцям, які підтримують Збройні Сили України. Вона зазначила, що тільки за останні дні в Україну з-за кордону надходить техніка для ЗСУ, куплена коштом Фонду Порошенка спільно з волонтерами, на суму близько 5 млн доларів - це безпілотники, вантажівки та бронемашини
Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".
"Ми - країна воїнів і волонтерів. Я дякую українцям за підтримку Збройних Сил України і за кожен ваш внесок. Зараз Фонд Порошенка співпрацює з волонтерами і подвоює кожну гривню, пожертвувану на нашу армію. Лише нещодавно Фонд Порошенка разом з волонтерами закупив 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Вперше експортну ліцензію на постачання військових атрибутів дозволили мати волонтерам і фонду з України. Це дійсно показує високий рівень довіри", - зазначила Яна Зінкевич.
"На жаль, про це не розкажуть в цензурованих новинах Єдиного марафону, це потрібно розуміти. Тому, користуючись нагодою, з трибуни дякую кожному причетному за допомогу", - наголосила депутатка.
"Крім того, днями з Естонії відправили для ЗСУ 350 дронів Autel, у тому числі безпілотники з тепловізорами для розвідки і вдень, і вночі. Куплені 42 вантажівки з Великої Британії. 50 нових пікапів JAC та Mitsubishi L200. 2,5 тисячі шоломів, 3 тисячі бронежилетів. Тільки цього тижня через кордон буде передана допомога на 5 мільйонів доларів. Ми разом захищаємо наших воїнів і допомагаємо знищувати ворога", - говорить Яна Зінкевич.
"У тому числі наш підрозділ "Госпітальєри" вже впродовж 8 років продовжує рятувати життя. Зараз, на жаль, нам доводиться рятувати по декілька сотень людей на день. Дуже велика кількість поранених, і я дякую кожному моєму бійцю за те, що він робить", - говорить Зінкевич.
"Зараз немає більш важливої місії, ніж підтримати нашу армію, забезпечити її, підготувати до контрнаступу і разом боротися за те, щоб перемогти. Тому що ми як нація не маємо іншого виходу, і тільки за нами має бути перемога. Інакше ми просто припинимо існувати", - наголосила засновниця "Госпітальєрів".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.11
Купівля 36.11Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе