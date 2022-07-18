Яна Зінкевич у Раді подякувала волонтерам, які спільно з Фондом Порошенка купують для ЗСУ дрони, вантажівки та бронемашини

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Ми - країна воїнів і волонтерів. Я дякую українцям за підтримку Збройних Сил України і за кожен ваш внесок. Зараз Фонд Порошенка співпрацює з волонтерами і подвоює кожну гривню, пожертвувану на нашу армію. Лише нещодавно Фонд Порошенка разом з волонтерами закупив 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Вперше експортну ліцензію на постачання військових атрибутів дозволили мати волонтерам і фонду з України. Це дійсно показує високий рівень довіри", - зазначила Яна Зінкевич.

"На жаль, про це не розкажуть в цензурованих новинах Єдиного марафону, це потрібно розуміти. Тому, користуючись нагодою, з трибуни дякую кожному причетному за допомогу", - наголосила депутатка.

"Крім того, днями з Естонії відправили для ЗСУ 350 дронів Autel, у тому числі безпілотники з тепловізорами для розвідки і вдень, і вночі. Куплені 42 вантажівки з Великої Британії. 50 нових пікапів JAC та Mitsubishi L200. 2,5 тисячі шоломів, 3 тисячі бронежилетів. Тільки цього тижня через кордон буде передана допомога на 5 мільйонів доларів. Ми разом захищаємо наших воїнів і допомагаємо знищувати ворога", - говорить Яна Зінкевич.

"У тому числі наш підрозділ "Госпітальєри" вже впродовж 8 років продовжує рятувати життя. Зараз, на жаль, нам доводиться рятувати по декілька сотень людей на день. Дуже велика кількість поранених, і я дякую кожному моєму бійцю за те, що він робить", - говорить Зінкевич.

"Зараз немає більш важливої місії, ніж підтримати нашу армію, забезпечити її, підготувати до контрнаступу і разом боротися за те, щоб перемогти. Тому що ми як нація не маємо іншого виходу, і тільки за нами має бути перемога. Інакше ми просто припинимо існувати", - наголосила засновниця "Госпітальєрів".

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