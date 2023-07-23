Про це пише Kyodo.

Зазначається, що після перегляду наказу міністерства торгівлі відповідно до закону про іноземну валюту Японія додала 23 позиції для виробництва мікросхем, які вимагають дозволу на експорт. Цей крок викликав негативну реакцію з боку Китаю, хоча Японія не уточнила, що друга за величиною економіка світу є основною метою експортних обмежень.

Відповідно до нових правил, до списку заборонених предметів у Японії тепер входить обладнання для очищення, перевірки та літографії - технології, що використовується для створення складних візерунків, які можна витравлювати на напівпровідникових пластинах, що необхідно для виробництва передових чіпів.

Натомість уряд Японії спростив процес експорту такого обладнання до 42 країн і регіонів, включаючи Сполучені Штати, ключового союзника Японії в галузі безпеки, Південну Корею і Тайвань. Крім цього, уряд Нідерландів також оголосив про нові обмеження на експорт передового напівпровідникового обладнання.