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Китай поглиблено перевірятиме імпортовані з Японії морепродукти на наявність радіоактивних речовин

19 липня, 2023 середа
09:56
Економіка японія морепродукти, риба

Китай посилив перевірки морепродуктів, що імпортуються з Японії, з метою виявлення радіоактивних речовин. Цей крок сприймається як спроба тиску на Токіо, щоб утримати його від виливання обробленої радіоактивної води з пошкодженої АЕС Фукусіма в океан

Про це пише Kyodo.

На початку цього місяця Китай ввів додаткові митні процедури, які призвели до подовження часу на митному контролі. Ця ситуація змусила деякі підприємства в Китаї відмовитися від імпорту морепродуктів з Японії.

За інформацією від обізнаних джерел, японське міністерство закордонних справ і міністерство сільського господарства почали обговорювати можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Зазначається, що Токіо планує розпочати скидання води з Фукусіми в океан приблизно влітку, але Китай категорично виступає проти цього плану. 7 липня митні органи Китаю заявили в заяві, що вони "збережуть високий ступінь пильності" і "вчасно вживуть усіх необхідних заходів відповідно до розвитку ситуації".

Початок загального тестування відбувся незабаром після публікації заяви, в якій зазначалось, що для митного оформлення охолоджених продуктів потрібно виділити приблизно два тижні, а для заморожених морепродуктів - близько одного місяця. За інформацією джерел, радіаційні дослідження морепродуктів були здійснені лише в Японії, але не проводилися в Китаї.

Після аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році, спричиненої потужним землетрусом і цунамі, Китай встановив заборону на імпорт продуктів харчування з Фукусіми та дев'яти інших префектур Японії. У випадку, якщо розпочнеться скидання води з АЕС у Фукусімі в океан, Пекін може ще більше посилити контроль за імпортом продуктів харчування з Японії.

Що відомо про план Японії щодо викиду очищеної радіоактивної води в океан

У вівторок, 4 липня, Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації 1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

Пізніше Північна Корея розкритикувала МАГАТЕ за схвалений план скидання очищеної води з "Фукусіми". За словами високопосадовця міністерства земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, запланований скид води матиме "фатальний негативний вплив на людські життя, безпеку та екологічне середовище".

Згодом стало також відомо, що Гонконг заборонить ввезення морепродуктів з багатьох японських префектур, якщо Токіо продовжить реалізацію плану зі скидання в океан очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС "Фукусіма"

13 липня Європейський Союз заявив, що скасує обмеження на імпорт харчових продуктів з Японії. 

Світ
Китай
Японія
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