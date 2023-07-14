ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі

Про це заявили під час саміту Японія-ЄС у Брюсселі, цитує Kyodo News.

Під час заходу лідери країн домовилися про зміцнення ланцюжків поставок для ключових промислових і сировинних матеріалів. Зокрема ЄС вирішив скасувати тестування на радіонукліди та сертифікацію безпеки для низки морепродуктів та сільськогосподарської продукції з Фукусіми та дев'яти інших японських префектур.

За словами президенти Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, зняття обмежень на імпорт продуктів з Японії ґрунтується на наукових доказах. Таке рішення ухвалили після того, як минулого тижня МАГАТЕ дійшло висновку, що план Японії щодо викиду очищеної радіоактивної води з аварії АЕС у Фукусімі відповідає стандартам безпеки та не становить ризику для здоров’я людини чи навколишнього середовища.

Зазначають, що скасування контролю за імпортом японських продуктів може відбутися на початку серпня, якщо всі необхідні процедури в ЄС пройдуть гладко.

Також, коли ЄС скасує обмеження на імпорт продуктів з Японії, кількість країн і регіонів, що зберігають такий контроль, становитиме 11. Серед них Китай, Південна Корея та Гонконг. Водночас повідомляють, що Ісландія та Норвегія невдовзі можуть скасувати ці обмеження.

Що відомо про план Японії щодо викиду очищеної радіоактивної води в океан

У вівторок, 4 липня, Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації 1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

Пізніше Північна Корея розкритикувала МАГАТЕ за схвалений план скидання очищеної води з "Фукусіми". За словами високопосадовця міністерства земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, запланований скид води матиме "фатальний негативний вплив на людські життя, безпеку та екологічне середовище".

Згодом стало також відомо, що Гонконг заборонить ввезення морепродуктів з багатьох японських префектур, якщо Токіо продовжить реалізацію плану зі скидання в океан очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС "Фукусіма"