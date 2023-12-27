Японія передала Україні автомобілі для ЗСУ
Міністерство оборони Японії передало Україні декілька автівок для потреб Збройних Сил
Про це повідомляє Посольство Японії в Україні.
"21 грудня декілька автомобілів від міністерства оборони Японії прибули до Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
У посольстві наголосили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу і в наступному, 2024 році.
- Україна отримала від Японії 950 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету в сфері відновлення та соціальної допомоги.
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