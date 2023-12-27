Японія передала Україні автомобілі для ЗСУ

Про це повідомляє Посольство Японії в Україні.

"21 грудня декілька автомобілів від міністерства оборони Японії прибули до Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу і в наступному, 2024 році.

21 грудня, декілька автомобілів від Міністерства оборони Японії прибули до Сил оборони України.

Надання підтримки Японією продовжуватиметься наступного року. Разом з Україною. Слава Україні! ???????????????????? pic.twitter.com/OpuDh7ebZd — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 26, 2023