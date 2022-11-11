Японія підтвердила загибель свого громадянина на війні в Україні
Міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв'язаній Росією війні
Про це повідомило видання Kyodo News.
Міністерство підтвердило, що 20-річний чоловік загинув у середу. Посольство Японії в Києві перед цим провело перевірку повідомлень у соціальних мережах про його смерть.
Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що посольство надає інформацію та підтримку родині загиблого.
Окрім цього, він також зазначив, що Японія раніше видала попередження про евакуацію громадян з усієї території України.
"Ми закликаємо наших громадян не їздити в Україну з будь-якою метою. Ті, хто перебуває в країні, мають негайно евакуюватися", - сказав Мацуно.
- 4 листопада стало відомо, що під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку загинув тайванський доброволець, 25-річний Джонатан Ценг.
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