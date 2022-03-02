Японія тимчасово переміщує своє посольство з Києва до Львова
2 березня Японія заявила про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова через повномасштабне вторгнення РФ в Україну
Про це пише Kyodo News.
Рішення про переміщення посольства ухвалили через заяви окупантів про наміри вдарити по об'єктах у Києві. Крім того, через повномасштабний напад РФ багато мирних мешканців виїжджають з України.
Після переїзду відомство й надалі допомагатиме японцям, які живуть в Україні або намагаються залишити її.
- Нагадаємо, посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.44
-
EUR
Купівля 32.82Продаж 34.01
- Актуальне
- Важливе