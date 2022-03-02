Японія тимчасово переміщує своє посольство з Києва до Львова

Про це пише Kyodo News.



Рішення про переміщення посольства ухвалили через заяви окупантів про наміри вдарити по об'єктах у Києві. Крім того, через повномасштабний напад РФ багато мирних мешканців виїжджають з України.



Після переїзду відомство й надалі допомагатиме японцям, які живуть в Україні або намагаються залишити її.

Нагадаємо, посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова.

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