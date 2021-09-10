Японія відмовилася від проведення клубного ЧС з футболу
Японія відмовилася від організації клубного чемпіонату світу з футболу через пандемію коронавірусу
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій - ФІФА.
Організація підтвердила, що Федерація футболу Японії через пандемію коронавірусу повідомила про неможливість проведення турніру в країні у грудні. Своєю чергою, про готовність прийняти ЧС вже заявила Саудівська Аравія.
У змаганнях візьмуть участь 7 команд – господарі, а також 6 переможців клубних континентальних турнірів.
Клубний чемпіонат світу-2021 стане останнім у нинішньому форматі. Надалі турнір буде розширено до 24 команд. Він відбуватиметься раз на чотири роки і вперше пройде у 2022 році.
- У квітні 2020 року ФІФА вирішила перенести реформований клубний чемпіонат світу з 2021 на 2022 рік.
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