Японія забороняє експорт до Росії вантажівок і спецтехніки

Про це передає ТАСС.

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда пояснив, що рішення прийнято у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону на експорт до Росії продукції, що "сприяє зміцненню промислової інфраструктури".

Санкції пов'язані у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Відомо, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації і "Л/ДНР". Також в список включили 70 компаній.

Раніше Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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