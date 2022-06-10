Японія забороняє експорт до Росії вантажівок і спецтехніки
Японія заборонить поставляти в Росію вантажні автомобілі, самоскиди і бульдозери з 17 червня
Про це передає ТАСС.
Міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда пояснив, що рішення прийнято у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону на експорт до Росії продукції, що "сприяє зміцненню промислової інфраструктури".
Санкції пов'язані у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Відомо, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації і "Л/ДНР". Також в список включили 70 компаній.
- Раніше Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.03
Купівля 34.03Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе