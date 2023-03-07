Японія знову не змогла вивести супутники на орбіту, ракета самознищилася
Японська ракета-носій отримала команду на самознищення після поломки одного з двигунів. Це стало другим скасованим виведенням на орбіту супутника дистанційного зондування Землі
Про це повідомляє пресслужба Японської агенції аерокосмічних досліджень та Сіньхуа.
"57-метрова ракета злетіла з пускового майданчика у космічному центрі Танеґасіма у префектурі Каґошіма на південному заході Японії, у вівторок вранці, як і було заплановано, але отримала команду самознищитися за кілька хвилин після злету, оскільки двигун другого ступеня не спрацював", - кажуть в Агентстві аерокосмічних досліджень Японії.
Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Кейко Нагаока заявила, що влада створить штаб для розслідування провалу місії.
Такому невдалому пускові передували кілька скасованих спроб протягом останніх місяців.
Як пише видання, ракет Н3 - це спадкоємиця японської ракети Н2А, яка раніше слугувала основним пусковим транспортом, мала на борту спостережний супутник, розроблений для допомоги у реагуванні на природні катаклізми.
- Раніше ми писали, що ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з 53 мінісупутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.
- А Іран планує наприкінці 2023 року у співпраці з Росією вивести два супутники власної розробки на орбіту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе