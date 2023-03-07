Про це повідомляє пресслужба Японської агенції аерокосмічних досліджень та Сіньхуа.

"57-метрова ракета злетіла з пускового майданчика у космічному центрі Танеґасіма у префектурі Каґошіма на південному заході Японії, у вівторок вранці, як і було заплановано, але отримала команду самознищитися за кілька хвилин після злету, оскільки двигун другого ступеня не спрацював", - кажуть в Агентстві аерокосмічних досліджень Японії.

Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Кейко Нагаока заявила, що влада створить штаб для розслідування провалу місії.

Такому невдалому пускові передували кілька скасованих спроб протягом останніх місяців.

Як пише видання, ракет Н3 - це спадкоємиця японської ракети Н2А, яка раніше слугувала основним пусковим транспортом, мала на борту спостережний супутник, розроблений для допомоги у реагуванні на природні катаклізми.