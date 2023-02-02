SpaceX запустила на орбіту 53 нових інтернет-супутники Starlink
Уранці 2 лютого ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з 53 мінісупутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink
Про це інформує компанія-розробник SpaceX.
Запуск відбувся о 09:43 за Києвом зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.
За годину та дев'ять хвилин після старту супутники Starlink повинні відокремитися від другого ступеня та вийти на штатну орбіту.
Учетверте цього року на орбіту вивели групи супутників у рамках проєкту Starlink. Загалом від травня 2019 року було 72 такі місії.
SpaceX запустила вже понад 3,8 тис. супутників Starlink. Повідомляється, що частина вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Нині понад 3,5 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.
Перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується вже вп'яте, приблизно через дев'ять хвилин після старту повинен здійснити вертикальну керовану посадку в Атлантиці приблизно в 660 км від космодрому - на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas.
Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет від Starlink доступний користувачам у 45 країнах, зокрема в Північній Америці, Європі, Далекому Сході та в Австралії.
Надалі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів, а згодом - із 30 тис. для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити людей широкосмуговим доступом в Інтернет у будь-якому куточку планети.
Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.
- Нагадаємо, лише впродовж грудня Україна отримала 8 тис. базових станцій Starlink.
- У лютому Україна отримає з Німеччини партію з 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink. Також Німеччина обіцяла виділити €20 млн на оплату послуг Starlink для України.
- 26 січня американська компанія SpaceX запустила рекордну для ракети Falcon 9 кількість супутників Starlink – 56 апаратів, вагою понад 17 тонн.
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