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Японські бізнес-лідери у січні здійснять перший візит до Китаю після COVID

3 вересня, 2023 неділя
11:43
Світ

Японські бізнес-лідери відвідають Китай у січні вперше з 2019 року після пандемії COVID-19, і готуються до зустрічі з керівництвом країни

Про це повідомили джерела, знайомі з двосторонніми відносинами, передає Kyodo.

Попри постійну напруженість, викликану різними проблемами, такими як викид очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море, бізнес-група має на меті підкреслити важливість економічного співробітництва між двома азійськими сусідами.

Зазначається, що до складу групи увійдуть Масакадзу Токура, голова Японської федерації бізнесу, найвпливовішого бізнес-лобі країни, відомого як Кейданрен, Кен Кобаяші, голова Японської торгово-промислової палати, і Косей Шиндо, голова Nippon Steel Corp. і голова Японсько-китайської економічної асоціації.

Додається, що делегація планує обмінятися думками з високопосадовцями Національної комісії з розвитку і реформ Китаю, а також Міністерства торгівлі під час свого чотириденного візиту з 23 січня.

Двостороння напруженість у відносинах створила несприятливе середовище для деяких японських компаній, що працюють у Китаї.

Пекін, який рішуче виступає проти витоку води з Фукусіми, наклав заборону на весь імпорт морепродуктів з Японії. Ескалація антияпонських настроїв у відповідь на викид в океан призвела до численних скасувань китайських групових турів до Японії та поширених онлайн-закликів до бойкоту японської продукції.

Японський бізнес також стикається з підвищеними кадровими ризиками в Китаї після затримання співробітника Astellas Pharma Inc. в Пекіні в березні за підозрою в шпигунстві, а також прийняття в липні переглянутого закону про боротьбу зі шпигунством, що ще більше посилює контроль в країні.

Японську делегацію прийматиме Китайський комітет сприяння міжнародній торгівлі, економічна організація. Попри напружені відносини, очікується, що Пекін прагнутиме збільшити інвестиції з Японії, оскільки він бореться з економічним спадом, який посилюється кризою на ринку нерухомості.

Японсько-китайська економічна асоціація відправляла бізнес-делегації до сусідньої країни майже щороку з 1975 року, але призупинила їх відправлення через пандемію. У вересні 2019 року члени групи зустрілися з тодішнім прем'єр-міністром Лі Кецяном.

Представник Кейданрену заявив, що делегація сподівається вивчити сфери потенційної співпраці під час довгоочікуваної поїздки до Китаю.

"Попри те, що двосторонні відносини перебувають у складній ситуації, (Китай) є важливою країною для Японії", - додав чиновник.

  • Нагадаємо, що 1 вересня міністри закордонних справ Південної Кореї і Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією, оскільки Сеул прагне провести тристоронній саміт до кінця цього року.
Китай
Японія
Коронавірус
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