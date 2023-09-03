Японські бізнес-лідери у січні здійснять перший візит до Китаю після COVID
Японські бізнес-лідери відвідають Китай у січні вперше з 2019 року після пандемії COVID-19, і готуються до зустрічі з керівництвом країни
Про це повідомили джерела, знайомі з двосторонніми відносинами, передає Kyodo.
Попри постійну напруженість, викликану різними проблемами, такими як викид очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море, бізнес-група має на меті підкреслити важливість економічного співробітництва між двома азійськими сусідами.
Зазначається, що до складу групи увійдуть Масакадзу Токура, голова Японської федерації бізнесу, найвпливовішого бізнес-лобі країни, відомого як Кейданрен, Кен Кобаяші, голова Японської торгово-промислової палати, і Косей Шиндо, голова Nippon Steel Corp. і голова Японсько-китайської економічної асоціації.
Додається, що делегація планує обмінятися думками з високопосадовцями Національної комісії з розвитку і реформ Китаю, а також Міністерства торгівлі під час свого чотириденного візиту з 23 січня.
Двостороння напруженість у відносинах створила несприятливе середовище для деяких японських компаній, що працюють у Китаї.
Пекін, який рішуче виступає проти витоку води з Фукусіми, наклав заборону на весь імпорт морепродуктів з Японії. Ескалація антияпонських настроїв у відповідь на викид в океан призвела до численних скасувань китайських групових турів до Японії та поширених онлайн-закликів до бойкоту японської продукції.
Японський бізнес також стикається з підвищеними кадровими ризиками в Китаї після затримання співробітника Astellas Pharma Inc. в Пекіні в березні за підозрою в шпигунстві, а також прийняття в липні переглянутого закону про боротьбу зі шпигунством, що ще більше посилює контроль в країні.
Японську делегацію прийматиме Китайський комітет сприяння міжнародній торгівлі, економічна організація. Попри напружені відносини, очікується, що Пекін прагнутиме збільшити інвестиції з Японії, оскільки він бореться з економічним спадом, який посилюється кризою на ринку нерухомості.
Японсько-китайська економічна асоціація відправляла бізнес-делегації до сусідньої країни майже щороку з 1975 року, але призупинила їх відправлення через пандемію. У вересні 2019 року члени групи зустрілися з тодішнім прем'єр-міністром Лі Кецяном.
Представник Кейданрену заявив, що делегація сподівається вивчити сфери потенційної співпраці під час довгоочікуваної поїздки до Китаю.
"Попри те, що двосторонні відносини перебувають у складній ситуації, (Китай) є важливою країною для Японії", - додав чиновник.
- Нагадаємо, що 1 вересня міністри закордонних справ Південної Кореї і Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією, оскільки Сеул прагне провести тристоронній саміт до кінця цього року.
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