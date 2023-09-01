Міністри закордонних справ Південної Кореї та Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією

Про це повідомило видання Kyodo.

Зазначається, що міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Ван Ї після того, як посол його країни в США заявив у Вашингтоні, що Сеул, як голова тристороннього діалогу, працює над проведенням першого тристороннього саміту приблизно за чотири роки.

Ван сказав Паку, що Китай підтримує Південну Корею, яка відіграє активну роль "у просуванні тристороннього співробітництва", згідно з повідомленням китайського МЗС. Востаннє лідери трьох сусідніх країн зустрічалися в Китаї в грудні 2019 року.

Південна Корея головує з 2020 року, але три країни не змогли провести саміт, головним чином через напруженість і суперечки з питань, пов'язаних з минулим колоніальним правлінням Японії на Корейському півострові та військово-морською діяльністю Китаю в Східнокитайському морі.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що Пак і Ван також домовилися про регулярні взаємні візити міністрів закордонних справ до країн один одного і двосторонні діалоги, зосереджені на дипломатичних питаннях і питаннях безпеки.

Пак зокрема повідомив Вангу, що Північна Корея запустила балістичні ракети всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН, і висловила сподівання, що Китай допоможе денуклеаризувати країну, йдеться в повідомленні.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1.

Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Пізніше Північна Корея повідомила Японії, що запустить другий супутник у період з 24 по 31 серпня. Це викликало критику з боку Японії, яка заявила, що будь-які подібні дії будуть "вкрай прикрими".