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Міністри закордонних справ Південної Кореї та Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією

1 вересня, 2023 п'ятниця
07:28
Світ Південна Корея

Міністри закордонних справ Південної Кореї і Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією, оскільки Сеул прагне провести тристоронній саміт до кінця цього року

Про це повідомило видання Kyodo.

Зазначається, що міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Ван Ї після того, як посол його країни в США заявив у Вашингтоні, що Сеул, як голова тристороннього діалогу, працює над проведенням першого тристороннього саміту приблизно за чотири роки.

Ван сказав Паку, що Китай підтримує Південну Корею, яка відіграє активну роль "у просуванні тристороннього співробітництва", згідно з повідомленням китайського МЗС. Востаннє лідери трьох сусідніх країн зустрічалися в Китаї в грудні 2019 року.

Південна Корея головує з 2020 року, але три країни не змогли провести саміт, головним чином через напруженість і суперечки з питань, пов'язаних з минулим колоніальним правлінням Японії на Корейському півострові та військово-морською діяльністю Китаю в Східнокитайському морі.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що Пак і Ван також домовилися про регулярні взаємні візити міністрів закордонних справ до країн один одного і двосторонні діалоги, зосереджені на дипломатичних питаннях і питаннях безпеки.

Пак зокрема повідомив Вангу, що Північна Корея запустила балістичні ракети всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН, і висловила сподівання, що Китай допоможе денуклеаризувати країну, йдеться в повідомленні.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1.

Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Пізніше Північна Корея повідомила Японії, що запустить другий супутник у період з 24 по 31 серпня. Це викликало критику з боку Японії, яка заявила, що будь-які подібні дії будуть "вкрай прикрими". 

Китай
КНДР
Японія
Південна Корея
Військові новини
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