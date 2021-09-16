Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Динамо" із Загреба в Лізі Європи
У 1-му турі групового етапу Ліги Європи лондонський "Вест Гем" переміг загребське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Вест Гема" з рахунком 2:0 у Загребі. За лондонців відзначились Мічейл Антоніо та Деклан Райс.
На 83-й хвилині матчу на полі з'явився і Андрій Ярмоленко, який допоміг "Вест Гему" втримати комфортний рахунок та врешті-решт перемогти.
У цій Лізі Європи "Динамо" та "Вест Гем" грають у групі H з "Рапідом" і "Генком".
Ліга Європи
1-й тур
16 вересня
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вест Гем" (Англія) 0:2
Голи: Антоніо, 22, Райс, 50
- 16 вересня у 1-му турі Ліги конференцій бельгійський "Гент" переміг естонську "Флору".
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