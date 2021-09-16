Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Динамо" із Загреба в Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Вест Гема" з рахунком 2:0 у Загребі. За лондонців відзначились Мічейл Антоніо та Деклан Райс.



На 83-й хвилині матчу на полі з'явився і Андрій Ярмоленко, який допоміг "Вест Гему" втримати комфортний рахунок та врешті-решт перемогти.



У цій Лізі Європи "Динамо" та "Вест Гем" грають у групі H з "Рапідом" і "Генком".



Ліга Європи



1-й тур



16 вересня



"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вест Гем" (Англія) 0:2



Голи: Антоніо, 22, Райс, 50

16 вересня у 1-му турі Ліги конференцій бельгійський "Гент" переміг естонську "Флору".