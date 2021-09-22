Ярмоленко допоміг "Вест Гему" вибити "Ман Юнайтед" з Кубка футбольної ліги
У 1/16 фіналу Кубка футбольної ліги "Вест Гем" переміг "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко розпочав матч у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Лондонці забили переможний м'яч на 9-й хвилині. Автор голу - Мануель Лансіні.
"Манчестер Юнайтед" провів цей матч без Кріштіану Роналду.
Кубок футбольної ліги
1/16 фіналу
22 вересня
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Гем" 0:1
Голи: Лансіні, 9
- Нагадаємо, 11 вересня гол португальського футболіста Кріштіану Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" перемогти "Вест Гем" у 5-му турі чемпіонату Англії.
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