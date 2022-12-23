Ярмоленко мріє повернутись в "Динамо", - дружина футболіста
Інна Ярмоленко, дружина лідера збірної України з футболу, зізналась, що її чоловік мріє повернутись у київське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на ютуб-канал Анни Ребрової.
"Динамо для нас – це дійсно визначний та рідний клуб, який дуже багато нам дав, зробив з Андрія спортсмена, професійного футболіста. Звичайно, стежимо за всіма матчами. Навіть якщо Андрій не вдома, то все одно дивлюся, вболіваю. Повернутись? Звичайно, є така мрія. Всі про це знають. Для Андрія це дуже важливий клуб. Будемо сподіватися, що це трапиться, але коли… цього ніхто не може знати", – відповіла Інна Ярмоленко.
Минулого літа 33-річний Ярмоленко перейшов до арабського "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року. У цьому сезоні українець зіграв 13 матчів, забив 4 голи і віддав 4 асистів.
У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.
- 22 березня Йожеф Сабо заявив, що у 82 роки готовий захищати Україну зі зброєю в руках.
- 3 липня Андрій Ярмоленко перейшов з "Вест Гема" до "Аль-Айна".
- 19 липня Ярмоленко заявив, що відхилив пропозицію київського "Динамо" через війну в Україні.
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