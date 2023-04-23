Ярослав Качинський заковтнув наживку Путіна, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що заборона імпорту українського збіжжя використовується проросійськими силами
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Рішення щодо заборони імпорту українського збіжжя мала б запроваджувати Єврокомісія, але це поза їхньою компетенцією. Це порушення угоди про асоціацію. Навіщо її підписувати, коли у перший критичний момент всі уряди її порушили. Зараз Єврокомісія розглядає дотації фермерам тих країн, які страждають від надлишку українського зерна. Але ці дотації їх не заспокоять, тому що це політична, а не економічна історія. Ця історія зі збіжжям використовується, щоб підірвати позиції керівної партії, щоб посилити позиції проросійських сил", - наголосив Портников.
За словами журналіста, Ярослав Качинський заковтнув наживку Путіна, він перелякався.
"А не можна лякатися в такій ситуації, особливо коли це досвідчений політик з революційним досвідом. Його можуть просто довести до того, що він поїде домовлятися в Москву, як Орбан. Але Качинський (польський політик, співзасновник та голова партії "Право і справедливість", - ред.) не та людина, яка кудись поїде. А проросійські сили отримують хороші позиції у польському суспільстві. Боротьба Ярослава Качинського й Дональда Туска (польський політик, співзасновник та голова партії "Громадянська платформа", - ред.) є контрпродуктивною в цій ситуації. Має значення тільки те, що проєвропейські сили мали б об'єднатися в цій ситуації", - підкреслив Портников.
- 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі.
- 15 квітня, офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі, в тому числі заборона стосується транзиту.
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