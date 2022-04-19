Яйця Фаберже, золото, близько 100 картин, швейцарські годинники, антикваріат і зброя: Нацполіція показала вилучене майно подружжя Медведчуків

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.



За попередньою інформацією, наразі тривають заходи із арешту майна, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Медведчука Оксана Марченко.



Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснили досудове розслідування та провели санкціоновані обшуки на території Києва та області.



У ході обшуків було виявлено близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого нардепа. А також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця Фаберже.

Наразі повна сума виявленого майна встановлюється.



Крім того, офісом Генпрокурора готуються клопотання про накладання арешту на вказані активи.

Надалі арештоване майно буде передано в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої російськими окупнатами інфраструктури.



Нагадаємо, що 14 квітня суд Львова арештував 154 об'єкти майна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко