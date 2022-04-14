Суд арештував іще 154 об'єкти майна родини Медведчука

Про це заявили в ДБР.



"13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко", - ідеться в повідомленні.



Зокрема, арештували 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторну яхту. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина. Раніше ДБР і ОГПУ через суд арештували яхту й інше нерухоме майно депутата.



У ДБР нагадали, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Так, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу за відсутності фігуранта. Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Віктора Медведчука затримали 12 квітня.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд дозволив його заарештувати.

У правоохоронців було кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука.

12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Зеленський запропонував РФ обміняти цього вашого "вояку" (Медведчука, - ред . ) на наших хлопців і дівчат у полоні.

) на наших хлопців і дівчат у полоні. У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука: "Коли здасть всі "паролі і явки".

13 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.

Втечу Медведчука готувало ФСБ під керівництвом Путіна