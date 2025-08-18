Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року

Про це прем'єрка Юлія Свириденко сказала під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає "Радіо Свобода".

"Ми рухаємося до членства в ЄС через реформи, через відкриття ринків та інтеграцію в європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами. Тобто технічно, з нашого боку, ця готовність буде. І це наш стратегічний пріоритет і я вважаю, що це наш обов’язок перед українським суспільством", - сказала вона.

Своєю чергою віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що перший, другий і шостий вже повністю підготовлені, однак для старту процесу потрібне одностайне рішення всіх 27 країн-членів ЄС, а наразі є підтримка від 26. Проти все ще виступає Угорщина.

Паралельно в парламенті запропонували спростити процедуру ухвалення євроінтеграційних законів за "фаст-треком".

"Учора президією парламенту і ще 35 народними депутатами ми зареєстрували новий проєкт закону, який зробить "фаст-трек" для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде не простий закон з проходження в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові. Тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед за урядом в реалізації програми, пов’язаних з євроінтеграцією. Парламент безперечно приєднається. І я дякую, що разом ми сьогодні вже торуємо цей шлях, тому що понад 150 народних депутатів сьогодні інтегровані в різні переговорні групи, які пов’язані з євроінтеграцією", - сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.