Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
До кінця року Україна разом із ЄС завершить аналіз відповідності свого законодавства праву ЄС і буде готова до переговорів про вступ за всіма шістьма кластерами
Про це прем'єрка Юлія Свириденко сказала під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає "Радіо Свобода".
"Ми рухаємося до членства в ЄС через реформи, через відкриття ринків та інтеграцію в європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами. Тобто технічно, з нашого боку, ця готовність буде. І це наш стратегічний пріоритет і я вважаю, що це наш обов’язок перед українським суспільством", - сказала вона.
Своєю чергою віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що перший, другий і шостий вже повністю підготовлені, однак для старту процесу потрібне одностайне рішення всіх 27 країн-членів ЄС, а наразі є підтримка від 26. Проти все ще виступає Угорщина.
Паралельно в парламенті запропонували спростити процедуру ухвалення євроінтеграційних законів за "фаст-треком".
"Учора президією парламенту і ще 35 народними депутатами ми зареєстрували новий проєкт закону, який зробить "фаст-трек" для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде не простий закон з проходження в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові. Тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед за урядом в реалізації програми, пов’язаних з євроінтеграцією. Парламент безперечно приєднається. І я дякую, що разом ми сьогодні вже торуємо цей шлях, тому що понад 150 народних депутатів сьогодні інтегровані в різні переговорні групи, які пов’язані з євроінтеграцією", - сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.
- У квітні єврокомісарка Кос заявила, що в Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року.
- Пізніше того ж місяця у Єврокомісії сказали, що не ініціюють і не вимагають розділення переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Те саме сказала й посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
- 11 серпня очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе