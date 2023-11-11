"Ймовірно, мова йшла про будівництво атомної станції": екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану Мусаєв про зустріч Путіна та Токаєва

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зустріч, яка відбувалась сьогодні в Астані, для Казахстану, з одного боку, важлива. Є численні економічні зв’язки з Росією. Особливо з логістикою проблеми в Казахстану, в обхід Росії проходить недостатня кількість казахського експорту. Тому ці взаємини дуже важливі. Путін, виступаючи в Астані, казав про величезні експортно-імпортні взаємовідносини з Казахстаном, особливо у сфері сільського господарства, але не це насправді найважливіше питання", - пояснив він.

Генерал зауважив, що Казахстан дуже зацікавлений в тому, щоб саме Росія будувала на його території атомну станцію



"Я думаю, що в кулуарних і, можливо, дещо відкритих моментах йшлося про будівництво атомної станції на території Казахстану. Казахстан зацікавлений в будівництві атомної станції, це доволі дешева електроенергія. Астана обирає серед трьох держав – це Японія, Франція та Росія. Росія надає, на перший погляд, дуже вигідні умови будівництва атомної станції в Казахстані в районі Балхаша: усе за гроші Росатому, усі видатки коштом Росатому. Але безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Я уявляю, як Казахстан сплачуватиме рахунки Росатому енергією цієї, можливо, побудованої атомної енергостанції. Найшвидше це буде у валюті, про жодні рублі не йтиметься. Тобто на території Казахстану стоятиме об’єкт, який оплачуватимуть, як іноземний. Проте, хоча Росія стверджує, що він належатиме Казахстану й таке інше, але будівництво й все решта – коштом Росатому", - додав він.