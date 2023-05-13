Ймовірно, у Москві є тактика затягнути війну до виборів у США, - Фейгін
Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що у Кремля залишається резерв - затягування війни, і можливий вихід – трансформація воєнної політики на дипломатичні якісь рейки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Путіна варіантів небагато: він може сподіватися зараз відбити український контрнаступ, спробувати з ним впоратися та перевести все у дипломатичний формат. Хоча щоразу він намагається таке зробити, затягування – дипломатичний формат. Тому що, коли 19-20% окупованої території України зменшаться до 10% у результаті контрнаступу, то переговірних позицій та можливостей для шантажу залишиться зовсім мало. Для Путіна критичним є цей цейтнот. Я гадаю, що деякі сигнали про те, що він хоче домовлятися більш суттєво, вже є", - сказав російський опозиціонер.
Марк Фейгін додав, що Москва хотіла б свої наміри щодо домовленостей реалізувати до контрнаступу України, бо після успішного наступу ЗСУ ця ініціатива РФ не матиме бажаного результату, тим більш у Кремлі немає планів та фінальної крапки, до чого треба їм дійти.
"Якщо дійти до Києва, то це смішно. Бо за такої підтримки Заходу й мобілізації, яка дала майже мільйон силового блоку Україні, як він збирається цього досягти? Коли, в які терміни? Ймовірно, там є тактика затягнути війну до виборів в Америці. Трамп уже знову відзначився під час свого публічного виступу у CNN, ухилившись від відповіді на питання, чи бажає він перемоги Україні. Можливо, у Кремлі сподіваються, що російська армія почне воювати якось інакше, захоплюючи місто за містом? Але з якого дива? У них якась особлива військова техніка є? Була надія на постачання з Китаю, на тотальну підтримку китайською військовою технікою й озброєнням, боєприпасами тощо, але вона не справдилася. Китай на цю авантюру не наважився, та й не думав наважуватися. Тому, відповідно, у Москви залишається резерв - виключно затягування війни, і можливий вихід – трансформація воєнної політики на дипломатичні якісь рейки. Звісно, така можливість є, але ступінь втрати лиця у такому разі - непрогнозований, бо це може бути як 50 на 50, так і цілковита капітуляція Москви, виведення всіх військ звідусіль. І що тоді?" - прокоментував Фейгін.
- 4 травня Орбан заявив про необхідність повернути Трампа до влади в США, аби завершити війну в Україні.
- 11 травня в етері етері телеканалу CNN Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні
- Також колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією
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