Ймовірно, у Москві є тактика затягнути війну до виборів у США, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Путіна варіантів небагато: він може сподіватися зараз відбити український контрнаступ, спробувати з ним впоратися та перевести все у дипломатичний формат. Хоча щоразу він намагається таке зробити, затягування – дипломатичний формат. Тому що, коли 19-20% окупованої території України зменшаться до 10% у результаті контрнаступу, то переговірних позицій та можливостей для шантажу залишиться зовсім мало. Для Путіна критичним є цей цейтнот. Я гадаю, що деякі сигнали про те, що він хоче домовлятися більш суттєво, вже є", - сказав російський опозиціонер.

Марк Фейгін додав, що Москва хотіла б свої наміри щодо домовленостей реалізувати до контрнаступу України, бо після успішного наступу ЗСУ ця ініціатива РФ не матиме бажаного результату, тим більш у Кремлі немає планів та фінальної крапки, до чого треба їм дійти.

"Якщо дійти до Києва, то це смішно. Бо за такої підтримки Заходу й мобілізації, яка дала майже мільйон силового блоку Україні, як він збирається цього досягти? Коли, в які терміни? Ймовірно, там є тактика затягнути війну до виборів в Америці. Трамп уже знову відзначився під час свого публічного виступу у CNN, ухилившись від відповіді на питання, чи бажає він перемоги Україні. Можливо, у Кремлі сподіваються, що російська армія почне воювати якось інакше, захоплюючи місто за містом? Але з якого дива? У них якась особлива військова техніка є? Була надія на постачання з Китаю, на тотальну підтримку китайською військовою технікою й озброєнням, боєприпасами тощо, але вона не справдилася. Китай на цю авантюру не наважився, та й не думав наважуватися. Тому, відповідно, у Москви залишається резерв - виключно затягування війни, і можливий вихід – трансформація воєнної політики на дипломатичні якісь рейки. Звісно, така можливість є, але ступінь втрати лиця у такому разі - непрогнозований, бо це може бути як 50 на 50, так і цілковита капітуляція Москви, виведення всіх військ звідусіль. І що тоді?" - прокоментував Фейгін.