"Його не було за столом переговорів": Подоляк спростував слова Лаврова, що на перемовинах обговорюється зняття санкцій з РФ

Про це заявив радник керівника Офісу президента, учасник переговорної групи з української сторони Михайло Подоляк, повідомляє Укрінформ.

«Точно в рамках переговорного процесу зовсім не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо росії. Оскільки досі не усунуті причини для їх запровадження світовою спільнотою, а саме окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету. Ну і, зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, оскільки запроваджував їх увесь цивілізований світ", - сказав він.



Подоляк додав, що міжнародним партнерам разом із Україною мають вирішувати, коли та які кроки щодо санкцій ухвалювати.

Радник керівника ОП наголосив, що жодного разу за столом переговорів не було Лаврова.

"Тому дещо дивує його схильність коментувати те, у чому не береш участі і чого не бачиш зсередини процесу", - зазначив він.

Подоляк заявив, що "денацифікацію та російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі та Маріуполі. На його думку, висновки назавжди вписані до історії кров'ю невинних українців.



"Тому доводиться вкотре наполегливо рекомендувати представникам РФ відмовитися від коментарів, які не є достовірними і не відповідають реальному ходу переговорного процесу", - сказав радник керівника ОП.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ході переговорів з Україною Москва вимагає скасування санкцій та затвердження статусу російської мови.