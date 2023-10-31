Йорданія просить США розгорнути на території країни ППО Patriot

Про це повідомляє Reuters.

"Ми попросили американську сторону допомогти зміцнити нашу систему оборони за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot", - заявив бригадний генерал Мустафа Хіярі, представник армії Йорданії.

США вже раніше розміщували системи Patriot у країні з 2013 року після повстання у сусідній Сирії.

Хіярі також спростував повідомлення у соціальних мережах про те, що Пентагон використав свої бази для перевезення частини обладнання та зброї зі своїх складів до Ізраїлю, щоб зміцнити його оборону після вторгнення бойовиків ХАМАС.