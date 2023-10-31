Йорданія просить США розгорнути на території країни ППО Patriot
Йорданія закликала США розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot, щоб зміцнити оборону своїх кордонів на тлі загострення регіональної напруги
Про це повідомляє Reuters.
"Ми попросили американську сторону допомогти зміцнити нашу систему оборони за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot", - заявив бригадний генерал Мустафа Хіярі, представник армії Йорданії.
США вже раніше розміщували системи Patriot у країні з 2013 року після повстання у сусідній Сирії.
Хіярі також спростував повідомлення у соціальних мережах про те, що Пентагон використав свої бази для перевезення частини обладнання та зброї зі своїх складів до Ізраїлю, щоб зміцнити його оборону після вторгнення бойовиків ХАМАС.
- За останні тижні Сполучені Штати направили на Близький Схід значну кількість військово-морських сил, у тому числі два авіаносці та кораблі підтримки, а також збільшили чисельність військ у регіоні на тисячі осіб.
- Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав бойовиків ХАМАС дозволити іноземним громадянам виїхати з Гази.
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