США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування морської піхоти, - CNN
Сполучені Штати відправили сили швидкого реагування морської піхоти до східної частини Середземного моря на тлі занепокоєння щодо загострення ситуації в Газі
Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.
"26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що Bataan зараз знаходиться в Червоному морі і незабаром перейде в східне Середземне море.
Зазначається, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю, оскільки США попередили своїх громадян залишити Ліван. Натомість основним завданням експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації.
- Міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман у понеділок, 30 жовтня, відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Байдена через побоювання розростання конфлікту на Близькому Сході.
- Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Газі та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе