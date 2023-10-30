США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування морської піхоти, - CNN

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

"26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Bataan зараз знаходиться в Червоному морі і незабаром перейде в східне Середземне море.

Зазначається, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю, оскільки США попередили своїх громадян залишити Ліван. Натомість основним завданням експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації.