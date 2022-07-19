YouTube-канал Еспресо транслюватиме матч Ліги конференцій УЕФА 2022/23 Ворскла - АІК
Перший матч між полтавською Ворсклою проти дванадцятиразового чемпіона Швеції команди “АІК” в рамках Ліги конференцій транслюватиметься на трьох українських YouTube-каналах в рамках великого футбольного телемарафону
Телемарафон розпочнеться 21 липня о 19:15 на ютуб каналах Еспресо, Футбольний Формат та FC Vorskla з передматчевої студії з гостями та включенням зі Швеції. В студії разом з Артемом Федецьким та Андрієм Малиновським обговорюватиметься, як команди готуються до матчу, закулісся матчу. На глядачів чекають останні новини зі штабу "Ворскли" та знайомство із суперником - командою "АІК"
Матч "Ворскла"– "АІК" коментуватиме ведучий програми “Футбольний формат” Андрій Малиновський,
Після матчу глядачі зможуть проаналізувати гру з експертами в рамках аналітичної студії.
Для того, щоб не пропустити це спортивне дійство, вже сьогодні варто підписатись на ютуб-канал “Футбольний формат” та увімкнути нагадування про майбутню трансляцію.
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