Телемарафон розпочнеться 21 липня о 19:15 на ютуб каналах Еспресо, Футбольний Формат та FC Vorskla з передматчевої студії з гостями та включенням зі Швеції. В студії разом з Артемом Федецьким та Андрієм Малиновським обговорюватиметься, як команди готуються до матчу, закулісся матчу. На глядачів чекають останні новини зі штабу "Ворскли" та знайомство із суперником - командою "АІК"

Матч "Ворскла"– "АІК" коментуватиме ведучий програми “Футбольний формат” Андрій Малиновський,

Після матчу глядачі зможуть проаналізувати гру з експертами в рамках аналітичної студії.

Для того, щоб не пропустити це спортивне дійство, вже сьогодні варто підписатись на ютуб-канал “Футбольний формат” та увімкнути нагадування про майбутню трансляцію.



