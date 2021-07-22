YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії через нібито дезінформацію щодо COVID-19

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, правила сервісу "не дозволяють контент, в якому йдеться, що гідроксихлорохін і івермектин ефективні для лікування COVID-19; або що маски не допомагають запобігти поширенню вірусу".

YouTube заявляє, що ухвалив рішення без урахування посади Болсонару або його ідеології.

Канал Болсонару на YouTube транслює щотижневі виступи президента, на яких він запрошує міністрів, і відповідає на питання глядачів.