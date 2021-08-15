Юнаки, що побили фотокора "Букв", вибачилися перед ним в присутності Білецького

Під час розмови був присутнім головний організатор учорашньої акції в середмісті столиці України Андрій Білецький, після якої трапився даний інцидент, повідомляє Еспресо.TV.

За словами нападників, до них підійшли двоє невідомих молодиків, які сказали, що кореспондент "Букв" нібито фотографує учасників акції “Зупинимо капітуляцію”, а потім “зливає інформацію” людям, які погрожують націоналістам.





"Просто нам так донесли інформацію Це були не наші. А я просто повівся на цю інформацію… Була інформація, що він зливає активістів-націоналістів. Робить фото і потім зливає інформацію… До мене підійшли хлопці вже під кінець акції й сказали, що конкретно ти робиш фотографії й зливаєш їх. Саме активістів, які були на акції", - пояснив один з хлопців.





Кужельний, своєю чергою, нагадав, що спершу показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.

“Після того, як я показав посвідчення, мене почали бити. Ви розумієте, що це був напад?”, - запитав він.







“Хочу вибачитися за дану ситуацію і свої дії… Нам просто сказали неправдиву інформацію щодо того, що ти робив погані справи по відношенню до наших людей… Тому я щиро вибачаюсь за це. Якщо зможеш вибачити, то вибачиш. Якщо не зможеш вибачити - то є твоє право”, - пояснив один з нападників.

Нападники, яким 18 та 19 років відповідно, перепросили кореспондента "Букв".

Андрій Білецький, який був при розмові, назвав такі перепрошування “не дуже щирими”.

Зі слів хлопців, вони не є членами “Нацкорпусу” та “Азову”.

За фактом побиття Олександра Кужельного відкрито кримінальне провадження.

Напад на нього стався після фінальної частини акції Азовського руху та партії "Національний корпус" поряд з будинком у Маріїнінському парку, де розташоване помешкання президента Володимира Зеленського.



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