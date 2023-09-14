Юсов: знищення десантних кораблів у Криму ускладнює втечу окупантів із Причорномор'я
Знищення великих десантних кораблів РФ ускладнює окупантам можливу евакуацію з тимчасово окупованих причорноморських територій
Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо".
"Знищення ВДК є з одного боку незворотною втратою для росіян. Тому, що такого типу кораблів вони зараз не виготовляють. А з іншого боку, ускладнює навіть самі думки про майбутні десантні операції проти українських міст і портів. А також ускладнює операції можливо евакуаційного харакетру для окупаційного корпусу з тимчасово окупованих причорноморських територій. Тобто це все має сенс", - розповів Юсов.
Представник ГУР МОУ додав, що світ побачив терористичну сутність Чорноморського флоту РФ.
"Звичайно, геополітичне питання - це в цілому дії Росії. Сьогодні путінська Росія на весь світ показала, що Чорноморський флот РФ - це не засіб, який гарантує безпеку судноплавства і міжнародного морського права, а джерело постійного терору, міжнародної напруги і загрози для вільних демократичних держав по всьому Чорноморському узбережжі", - сказав Юсов.
- Нагадаємо, у ніч на 13 вересня ВСУ поцілила крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
- Внаслідок ракетної атаки також було пошкоджено й сам завод, тому наразі росіянам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.
- Ввечері середи, 13 вересня, кримські партизани з руху АТЕШ заявили, що допомогли в атаці по флоту росіян у Севастополі
-
В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.35
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе