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Юсов: знищення десантних кораблів у Криму ускладнює втечу окупантів із Причорномор'я

14 вересня, 2023 четвер
16:07
Крим

Знищення великих десантних кораблів РФ ускладнює окупантам можливу евакуацію з тимчасово окупованих причорноморських територій

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо".

"Знищення ВДК є з одного боку незворотною втратою для росіян. Тому, що такого типу кораблів вони зараз не виготовляють. А з іншого боку, ускладнює навіть самі думки про майбутні десантні операції проти українських міст і портів. А також ускладнює операції можливо евакуаційного харакетру для окупаційного корпусу з тимчасово окупованих причорноморських територій. Тобто це все має сенс", - розповів Юсов.

Представник ГУР МОУ додав, що світ побачив терористичну сутність Чорноморського флоту РФ.

"Звичайно, геополітичне питання - це в цілому дії Росії. Сьогодні путінська Росія на весь світ показала, що Чорноморський флот РФ - це не засіб, який гарантує безпеку судноплавства і міжнародного морського права, а джерело постійного терору, міжнародної напруги і загрози для вільних демократичних держав по всьому Чорноморському узбережжі", - сказав Юсов.

  • Нагадаємо, у ніч на 13 вересня ВСУ поцілила крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
  • Внаслідок ракетної атаки також було пошкоджено й сам завод, тому наразі росіянам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.
  • Ввечері середи, 13 вересня, кримські партизани з руху АТЕШ заявили, що допомогли в атаці по флоту росіян у Севастополі

  • В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі.

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