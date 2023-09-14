Юсов: знищення десантних кораблів у Криму ускладнює втечу окупантів із Причорномор'я

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо".

"Знищення ВДК є з одного боку незворотною втратою для росіян. Тому, що такого типу кораблів вони зараз не виготовляють. А з іншого боку, ускладнює навіть самі думки про майбутні десантні операції проти українських міст і портів. А також ускладнює операції можливо евакуаційного харакетру для окупаційного корпусу з тимчасово окупованих причорноморських територій. Тобто це все має сенс", - розповів Юсов.

Представник ГУР МОУ додав, що світ побачив терористичну сутність Чорноморського флоту РФ.

"Звичайно, геополітичне питання - це в цілому дії Росії. Сьогодні путінська Росія на весь світ показала, що Чорноморський флот РФ - це не засіб, який гарантує безпеку судноплавства і міжнародного морського права, а джерело постійного терору, міжнародної напруги і загрози для вільних демократичних держав по всьому Чорноморському узбережжі", - сказав Юсов.