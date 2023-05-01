З 1 травня водіям можна не вмикати вдень ближнє світло фар за межами населених пунктів
До 1 жовтня водії не зобов'язані вмикати денні ходові вогні під час їзди поза містом у денну частину доби
За Правилами дорожнього руху (пункт 9.8) водії повинні обов'язково вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів з 1 жовтня по 1 травня. Така щорічна норма передбачає необхідність позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.
Однак від сьогодні і по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло або ходові вогні у світлий час доби не є порушенням, тому, починаючи з 1 травня вмикати денні ходові вогні за містом більше немає потреби.
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