З 1 травня водіям можна не вмикати вдень ближнє світло фар за межами населених пунктів

За Правилами дорожнього руху (пункт 9.8) водії повинні обов'язково вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів з 1 жовтня по 1 травня. Така щорічна норма передбачає необхідність позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.

Однак від сьогодні і по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло або ходові вогні у світлий час доби не є порушенням, тому, починаючи з 1 травня вмикати денні ходові вогні за містом більше немає потреби.