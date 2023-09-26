З 1 жовтня вводиться відповідальність за торгівлю без касових апаратів: як "СМАРТ КАСА" полегшує життя бізнесу

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

З 1 жовтня поновлюються планові перевірки бізнесу представниками Державної податкової служби. Якщо орган виявить порушення, підприємцям доведеться платити штраф із кожної транзакції без фіскалізації. І поки ФОПи мізкують, як встановити банківські термінали та розібратися з реєстраторами розрахункових операцій, на ринку вже з’явилося альтернативне функціональне рішення – "СМАРТ КАСА".

"Коли ми випустили банківський термінал, ми ще не думали над назвою. Просто банківський термінал-андроїд. Але наші клієнти, які почали користуватися, почали називати його "смарт" – "розумна каса", – розповів керівник із розвитку бізнесу "СМАРТ КАСА" Тарас Вілянський.

За його словами, цей термінал – зручний, компактний і функціональний.

На перший погляд, пристрій нічим не відрізняється від звичайного банківського термінала. Однак усередині нього – безліч можливостей: він працює як програмний РРО, касовий апарат, друкує чеки та ще й сканує штрих-коди. А обійдеться він підприємцю в рази дешевше, аніж усе електронне обладнання загалом.

"Тут дуже зручне меню, в малюнках. Аби власник, який узагалі ніколи не бачив касового апарата, міг спокійно в ньому розібратись", - сказав Тарас Вілянський.

Також користувачам "СМАРТ КАСИ" доступна служба підтримки, де можна поставити будь-які запитання у зручний спосіб: написати на електронну пошту сервісного центру, звернутись у чатбот або зателефонувати на гарячу лінію.

"Від початку додавання товару і до закінчення продажу його по фіскальній зміні, до друкування чека – все допомагаємо", – зазначив працівник сервісного відділу "СМАРТ КАСА" Анатолій Івашко.

Безперечний плюс – у тому, що пристрій працюватиме навіть під час блекаутів. Він може доєднатись до мережі будь-якого мобільного оператора, каже адміністраторка клініки в Ірпені Анастасія. Жінці знадобився лише день, аби розібратись, як працює "СМАРТ КАСА".

"Вона легка у користуванні: зручний і зрозумілий інтерфейс. Наша клініка надає послуги виклику додому, тож лікар чи медсестра може взяти “СМАРТ КАСУ” з собою в автомобіль і розрахувати пацієнта у нього вдома", – розповіла адміністраторка клініки Анастасія Задоянчук.

Експерти закликають не зволікати з придбанням касових апаратів, адже до початку перевірок залишилося кілька днів, і вже зараз можна спостерігати ажіотаж підключень. Підприємцям радять усе спланувати завчасно та встигнути обрати найкращий продукт на ринку.