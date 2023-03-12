Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук.

"У місті вмикали окремі квартали, лінії, вулиці і вже не вимикали майже. Це робилося поступово, у когось дві доби світла не було. Затяжним в цей раз був блекаут. Енергетикам дуже важко було, але вони герої, вони впорались з цим завданням. Ще були певні нюанси з безпекою на вражених об'єктах, тому час затягнувся. Відсьогодні у Харкові запрацює метро та весь електротранспорт. Ще вчора це заміняли автобусами, маршрутками, таксі", - розповів він.