З 12 березня у Харкові відновлює роботу метро та електротранспорт, - депутат райради Ткачук
Після останнього масованого обстрілу в Харкові в деяких мешканців світла не було дві доби. Сьогодні, 12 березня, у місті запрацює метро та весь електротранспорт
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук.
"У місті вмикали окремі квартали, лінії, вулиці і вже не вимикали майже. Це робилося поступово, у когось дві доби світла не було. Затяжним в цей раз був блекаут. Енергетикам дуже важко було, але вони герої, вони впорались з цим завданням. Ще були певні нюанси з безпекою на вражених об'єктах, тому час затягнувся. Відсьогодні у Харкові запрацює метро та весь електротранспорт. Ще вчора це заміняли автобусами, маршрутками, таксі", - розповів він.
- Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
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