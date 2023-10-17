З 12 прифронтових населених пунктів евакуювали всіх дітей, - МВС
Станом на вівторок, 17 жовтня, поліцейським вдалося евакуювати всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Зокрема, поліції вдалося врятувати 345 дітей разом з їхніми рідними під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині.
За словами голови МВС жодної дитини не залишилося в населених пунктах Залізне, Нью-Йорк і Північне Бахмутського району.
Крім того, усіх дітей евакуювали у Ямполі, Торському, Зарічному, Оріхуватці, Ніканорівці, Малинівці, Тихонівці, Васютинському, Рай-Олександрівці Краматорського району.
- Того ж дня рятувальники евакуювали ще 13 цивільних з прифронтової Авдіївки Донецької області, де останніми тижнями окупанти розпочали масштабний наступ і намагаються оточити місто.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.52Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе