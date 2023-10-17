З 12 прифронтових населених пунктів евакуювали всіх дітей, - МВС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зокрема, поліції вдалося врятувати 345 дітей разом з їхніми рідними під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині.

За словами голови МВС жодної дитини не залишилося в населених пунктах Залізне, Нью-Йорк і Північне Бахмутського району.

Крім того, усіх дітей евакуювали у Ямполі, Торському, Зарічному, Оріхуватці, Ніканорівці, Малинівці, Тихонівці, Васютинському, Рай-Олександрівці Краматорського району.