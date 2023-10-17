Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією З Авдіївки евакуювали ще 13 мешканців

З Авдіївки евакуювали ще 13 мешканців

17 жовтня, 2023 вiвторок
18:13
Війна з Росією евакуація

У вівторок, 17 жовтня, рятувальники евакуювали ще 13 цивільних з прифронтової Авдіївки Донецької області, де останніми тижнями окупанти розпочали масштабний наступ і намагаються оточити місто

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Рятувальники Донеччини евакуювали 13 мешканців прифронтової Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місті досі лишаються цивільні мешканці, які ще не наважились покинути рідні домівки.

"Щодня армія Росії знищує Авдіївку, обстрілюючи мирних громадян з артилерії та активно використовуючи авіацію. Наші рятувальники, попри загрозу для власного життя, допомагають населенню під час евакуації", - написали у ДСНС. 

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Наступного дня  стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

Суспільство
Україна
Донеччина
Авдіївка
ДСНС
Читайте також:
Марк Фейгін
16 жовтня, 2023 понедiлок
У Росії оголосили в розшук адвоката Марка Фейгіна
Литва прапор
17 жовтня, 2023 вiвторок
У Литві четверо людей здійснили наругу над прапором України: їх затримали
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
18:40
Ексклюзив
Софія Федина
Дуже бездумно писався цей законопроєкт: нардепка Федина про провал у Раді голосування щодо вилучення військового ПДФО у громад
18:34
танки Абрамс
США передали Україні 31 обіцяний танк Abrams
18:22
Михайло Фрідман
Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт
18:20
Під час нічної атаки РФ знищила школу вітрильного спорту в Одесі
18:01
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Шольц прибув до Ізраїлю
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Королівство розбитих дзеркал
17:53
Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS, – ЗМІ
17:39
Путін та Кім Чен Ин
США, Японія і Південна Корея обговорили загрози з боку КНДР та її поставки зброї до Росії
17:26
Денис Шмигаль
Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності
17:22
алмаз
НАЗК ініціює санкції проти шести "алмазних" російських компаній
17:19
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express припустили, що ворог може зробити ставку на комбіновані удари з балістичним озброєнням
17:13
Петр Фіала
В Україні та Ізраїлі на карту поставлено майбутнє західної цивілізації, - прем’єр Чехії
17:11
студенти відтворили події Революції на граніті
На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті
17:11
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок
17:04
Путін і Кім Чен Ин
Відносини Росії та КНДР викликають сильне занепокоєння, - спецпредставник ООН
17:00
Шпигував за ЗСУ під Бахмутом: до 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ
17:00
Аналітика
гуманітарна допомога
Що відомо про масштаби корупції на гуманітарній допомозі, що надходить в Україну?
16:52
МЗС України
"Непохитно підтримуємо Ізраїль у його праві на захист": МЗС України оприлюднило заяву щодо ситуації на Близькому Сході
16:44
Канада
Канада ввела санкції проти 6 ЗМІ Молдови, які поширюють російську дезінформацію
16:35
Оновлено
відео з ізраїльською заручницею
Франція засудила оприлюднення ХАМАСом відео з полоненими
16:31
МВС РФ
У Єревані помер 37-річний заступник голови представництва МВС РФ у Вірменії
16:30
фільм "Між нами"
Вийшов офіційний трейлер українського фільму "Між нами"
16:27
Із сигналізацією та відеоспостереженням: Укрзалізниця замовила Крюківському заводу 44 нові вагони
16:18
Хезбола, Ліван
Інструктори ПВК Вагнера поїхали в Сирію тренувати бойовиків Хезболли, - ЦНС
16:04
Каховська ГЕС, підтоплення
В ООН оцінили збитки Україні від підриву греблі Каховської ГЕС у $14 млрд
16:01
OPINION
Олекса Шалайський
"Легко переконувати приручених зайців не їсти м’яса"
16:00
Єреван готовий підписати з Азербайджаном мирний договір до кінця року, - Пашинян
15:56
митрополит Луганський і Алчевський УПЦ (МП) Пантелеймон (Василь Поворознюк)
Дефіцит священників: росіяни на окупованій Луганщині відкриють центр для підготовки кліриків
15:50
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
"Подвійна гра": генерал Маломуж проаналізував позицію Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні й Ізраїлі
15:47
Софія Андрухович Фелікс Австрія
Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" видадуть у США
15:43
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Аномально великі втрати: ЗСУ під Авдіївкою знищили 118 одиниць техніки РФ, - Oryx
15:32
Ексклюзив
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
"Туди їхали всі швидкі міста": заступник голови райради про вибухи на аеродромі у Бердянську
15:28
На фото: Артоб'єкти з частин зброї та техніки
Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку
15:27
Tesla
Tesla відкличе зі США майже 55 тис. авто Model X: у чому причина
15:14
Шведці після втрати руки поставили інноваційний протез, який з’єднується з кістками, м’язами та нервами жінки
15:07
Військовим дозволили списувати втрачене у бою майно за спрощеною процедурою
14:46
КНДР
Південна Корея звинуватила КНДР у допомозі ХАМАСу в атаках на Ізраїль
14:43
Верховна Рада
Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб
14:35
Європарламент
Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки
14:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV