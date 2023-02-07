З 2014 року ми розуміли неминучість повномасштабного вторгнення РФ, - командир військової школи полку "Азов" Беркаль
Командир військової школи полку "Азов" Кирило Беркаль переконаний, що після подій 2014 року стало зрозуміло, що повномасштабна війна з Російською Федерацією була неминуча
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"
"Кажуть, що якщо хочеш миру, то потрібно готуватись до війни. Ми з 2014 року знали, тим паче після подій в Іловайську, що повномасштабне вторгнення Росії буде. Ми бачили це вторгнення ще у 2014 році. Так, тоді їхня агресія не була такою масштабною, проте події того року слід розцінювати, як вторгнення РФ на територію України. Проте тоді світова спільнота не відреагувала на ці події належним чином і в Росії зрозуміли, що можуть продовжувати свої агресивні дії проти України", - розповів Беркаль.
Командир військової школи полку "Азов" наголосив, що бійці підрозділу готувались до війни з РФ від 2014 року
"Коли у світі не відреагували на анексію Криму та вторгнення РФ в Донецьку та Луганську області, в Росії зрозуміли, що можуть діяти як їм заманеться. Саме тому в нашому підрозділі вже тоді розуміли, що повномасштабна війна з Росією неминуча. Ми готувались до цієї війни від самого початку створення полку "Азов", - додав він.
- 7 лютого у Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 133 190 військових, 3245 танків, 2232 артсистеми
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