З 22 листопада в Україні можна скласти теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі
У середу, 22 листопада, набула чинності урядова постанова, яка дозволяє українцям складати теоретичний іспит з водіння без обов’язкового навчання в автошколі
Про це повідомляє МВС.
У пресслужбі дали поради та розповіли як скласти теоретичний іспит самостійно:
- Підготуйтеся.
- Зверніться до сервісного центру МВС. Отримайте талон запису. Із собою необхідно мати: паспорт, ідентифікаційний номер та медичну довідку.
- Повідомите адміністратору сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу.
- Дайте відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається 2 помилки).
Зазначається, що вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.
Після успішного складання теоретичного іспиту потрібно звернутися до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.
- Спікер Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада у четвер, 13 липня, ухвалила в цілому законопроєкт №7354, який дозволяє самостійно вивчати теорію для водійських іспитів.
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